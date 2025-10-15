L' Italia pronta ad allestire ospedali da campo e prefabbricati per Gaza | Hamas oggi consegna altre cinque salme

Media: il valico di Rafah non verrà aperto oggi. Fonti israeliane: limiti logistici. La Croce Rossa: "Ci vorrà tempo per recuperare tutti i cadaveri". Netanyahu: "Se Hamas non si disarma, si scatenerà l'inferno". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - L'Italia pronta ad allestire ospedali da campo e prefabbricati per Gaza | Hamas oggi consegna altre cinque salme

L'Italia pronta su aiuti e ospedali: 'Anche militari se servirà' - Sono i pilastri dello scenario che sta prendendo corpo dopo l'accordo per il cessate il fuoco a Gaza, e l'Italia sui tutti i tre ... Si legge su ansa.it

