L’Italia ha ancora una possibilità di andare ai Mondiali senza i playoff ma è pura disperazione
C'è una combinazione di risultati che, almeno sulla carta, lascia alla Nazionale ancora la possibilità di qualificarsi direttamente senza giocare gli spareggi. Cosa deve succedere a novembre, nelle ultime due partite del girone. 🔗 Leggi su Fanpage.it
"L'Italia ha la possibilità di eliminare Israele almeno sul campo, vincendo". Così Jacopo Cecconi, inviato del Tg3 a Udine, nell'edizione delle 19. Chiederne il licenziamento è censura? Aspettiamo le decisioni della Rai.
La nazionale italiana deve iniziare a pensare alla possibilità di dover affrontare nuovamente gli spareggi, per raggiungere la qualificazione al prossimo Mondiale. Se il secondo posto venisse confermato, gli azzurri scopriranno il possibile avversario a Zurigo, i