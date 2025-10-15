L’Italia è contenta dei play off abbiamo finalmente accettato il nostro status da Nazionale minore Libero

Libero oggi torna sul concetto espresso ieri dal Corriere dello Sport, ossia l’Italia ha fatto un bagno d’umiltà, ha preso atto della realtà, e adesso i play-off li festeggia. Siamo calcio onore e ne abbiamo preso atto. Scrive Claudio Savelli: L’obiettivo massimo (sì, massimo) è stato centrato, e questa è la notizia più importante. Ma il vero significato della vittoria dell’Italia contro Israele non risiede nei tre punti, né nella qualificazione ai playoff. Risiede nel modo, nel clima, nella finalmente matura accettazione del nostro status da squadra minore, da Nazionale che non può ambire a un pass diretto per i Mondiali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

