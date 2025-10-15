L’Italia è contenta dei play off abbiamo finalmente accettato il nostro status da Nazionale minore Libero

Ilnapolista.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Libero oggi torna sul concetto espresso ieri dal Corriere dello Sport, ossia l’Italia ha fatto un bagno d’umiltà, ha preso atto della realtà, e adesso i play-off li festeggia. Siamo calcio onore e ne abbiamo preso atto. Scrive Claudio Savelli: L’obiettivo massimo (sì, massimo) è stato centrato, e questa è la notizia più importante. Ma il vero significato della vittoria dell’Italia contro Israele non risiede nei tre punti, né nella qualificazione ai playoff. Risiede nel modo, nel clima, nella finalmente matura accettazione del nostro status da squadra minore, da Nazionale che non può ambire a un pass diretto per i Mondiali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

l8217italia 232 contenta dei play off abbiamo finalmente accettato il nostro status da nazionale minore libero

© Ilnapolista.it - L’Italia è contenta dei play off, abbiamo finalmente accettato il nostro status da Nazionale minore (Libero)

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: L8217italia 232 Contenta Play