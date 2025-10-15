L’Italia batte Israele la delegazione Onu della Palestina festeggia su X È ressa nei commenti sotto la foto di Retegui | I gol non sono bombe…

Sono bastate due parole e una emoji per scatenare il putiferio su X. Ad accendere la miccia e far scoppiare il social un tweet della nazionale italiana di calcio, che celebrava con sufficiente sobrietà la vittoria per 3-0 contro Israele arrivata in un contesto spettrale e che è valsa agli azzurri la certezza di partecipare almeno ai playoff per i Mondiali 2026. Immediata la reazione dell’account della delegazione palestinese Onu, che ha celebrato il successo italiano con una delle classiche «faccine». La vittoria italiana e l’emoji palestinese. « Job done », lavoro completato. Con queste due parole, e una foto del centravanti Mateo Retegui, l’account della nazionale ha inconsapevolmente dato il via a una catena incontrollabile di eventi. 🔗 Leggi su Open.online

