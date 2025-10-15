L’Italia annusi il primo spareggio del 26 marzo è quello il nostro Mondiale

I tifosi dell’Italia hanno già una data da cerchiare in rosso nel calendario 2026. È il ventisei marzo. Un giovedì. È quello il Mondiale dell’Italia, che nel giro di undici anni, quando si parla di Mondiale, è diventata Italietta. Non perché non si giochi più per strada, sesquipedale cazzata. Ma semplicemente perché a far sempre compromessi, pensando all’oggi, senza nemmeno la visione del giorno dopo, alla fine ci si ritrova nella merda. Dall’ultimo match mondiale contro l’Uruguay di Diego Godin (2014), sono passati cinque commissari tecnici (Gigi Di Biagio compreso), due qualificazioni mondiali mancate, un Europeo gemello a quello vinto dalla Grecia nel 2004, ed un altro Europeo che definire tragico è minimizzare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

