L’Italia ai play off MondialI | cosa c’è da sapere sugli spareggi

La vittoria dell' Italia di Gattuso 3-0 contro Israele consente agli azzurri, matematicamente, di essere certi del secondo posto nel girone I e quindi di partecipare ai play off per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. C'è una minima speranza ancora di arrivare primi in classifica ma prima l'Estonia dovrebbe fare l'impresa contro la Norvegia e poi gli azzurri vincere l'ultima gara contro Haaland e compagni oltre a dover comunque ottenere la migliore differenza reti con i norvegesi adesso addirittura a +16. Meglio, dunque, escludere il primo posto. Le 4 fasce. Il destino dell'Italia si giocherà a fine marzo: la prima buona notizia è che gli azzurri sono teste di serie e inseriti in prima fascia assieme a Turchia, Ucraina e Belgio grazie al miglior ranking Fifa rispetto a tutte le altre avversarie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L’Italia ai play off MondialI: cosa c’è da sapere sugli spareggi

