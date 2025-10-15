L’Istituto Aurigemma di Monteforte si conferma protagonista dell’innovazione scolastica e vincitore dello School Label eTwinning
Si conferma riferimento sul piano dell'innovazione didattica e dell'educazione interculturale l'Istituto Comprensivo Aurigemma di Monteforte, guidato dalla dirigente Filomena Colella. Anche quest'anno la scuola irpina ha ottenuto il riconoscimento eTwinning School Label 2025-2026.
L'Ic Aurigemma di Monteforte premiato con il riconoscimento e-Twinning, sempre più protagonista nel segno di una dimensione europea dell'istruzione - Si conferma riferimento sul piano dell'innovazione didattica e dell'educazione interculturale l'Istituto Comprensivo Aurigemma di Monteforte, guidato dalla dirigente Filomena Colella.