Lisa La Torre alla voce e Marco Malandra al sax al Meat & friends
Venerdì 17 Ottobre duo musicale Lisa La Torre VoceMarco Malandra Sax(World Music)Un viaggio musicale che affonda le radici nel Pop, partendo dalla world music, passando alla lounge, per arrivare al pop internazionale contemporaneo. Un duo sax e voci che fa dell'interplay un punto di forza.Lisa La. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Nel 1994 inizia l'attività di cantante di musica leggera, con esibizioni di piano bar nei locali della propria città.