Lisa La Torre alla voce e Marco Malandra al sax al Meat & friends

Chietitoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 17 Ottobre duo musicale Lisa La Torre VoceMarco Malandra Sax(World Music)Un viaggio musicale che affonda le radici nel Pop, partendo dalla world music, passando alla lounge, per arrivare al pop internazionale contemporaneo. Un duo sax e voci che fa dell'interplay un punto di forza.Lisa La. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

