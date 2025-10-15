Non è più nell’ Unione europea ma il Regno Unito di sicuro si è ritagliato uno spazio, e in continua crescita, nel cuore degli italiani. Lo assicura l’ottava indagine su “Gli italiani e il Regno Unito”, presentata alla residenza dell’ambasciatore di Sua Maestà in Italia, Sir Ed Llewellyn, che testimonia la crescita della propensione degli italiani verso l’United Kingdom. Nove italiani su dieci vorrebbero recarsi oltre Manica. Tra chi c’è stato, oltre il 90% vorrebbe tornarci. Tra chi ci ha vissuto almeno un anno, l’80% giudica positiva l’esperienza. Tre quarti degli amici o parenti di italiani che vivono nel Regno Unito ne hanno ottenuto da loro una valutazione positiva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’interscambio è più forte della Brexit