L’Inter si gode la doppietta di Lautaro Milan in ansia per lo stop di Pulisic

Amichevoli internazionali dai due volti per le milanesi: l’argentino trascina l’Albiceleste nel 6-0 a Portorico, l’americano costretto a uscire per un problema muscolare durante Usa-Australia. Dai campi oltreoceano arrivano sensazioni opposte per le due milanesi. L’Inter sorride: Lautaro Martinez ha firmato una doppietta nello show dell’ Argentina, capace di travolgere 6-0 il Portorico a Fort Lauderdale. L’attaccante è entrato nella ripresa e in mezz’ora ha messo la sua firma due volte, suggellando la serata di gala di Lionel Messi, autore di due assist (uno delizioso di tacco) e protagonista per 90 minuti. 🔗 Leggi su Sportface.it

