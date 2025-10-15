L’Inter chiude il primo bilancio in utile in 15 anni grazie a Infantino e la Gazzetta esulta | Numeri da urlo

La notizia, la Gazzetta dello Sport, la mette correttamente alla prima riga: “ Prima chiusura in utile degli ultimi 15 anni” per l’Inter. Bilancio chiuso “a quota 35,4 milioni di euro, crescita netta di 70, valore dei ricavi più alto di sempre (567 milioni, in aumento di 94 rispetto all’anno precedente)”. L’Inter ha chiuso in utile grazie a Infantino (interista tra l’altro) per la partecipazione al Mondiale per club: lì ha incassato 33 milioni di euro. Il commento successivo è a suo modo singolare: “Il bilancio dell’Inter non sorride, ride proprio”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’Inter chiude il primo bilancio in utile in 15 anni (grazie a Infantino), e la Gazzetta esulta: “Numeri da urlo”

Contenuti che potrebbero interessarti

Un pareggio vibrante e ricco di emozioni chiude la sfida tra Fiorentina Femminile e Inter Women, terminata 2-2 al Viola Park - facebook.com Vai su Facebook

Elisa gioca con la traversa e chiude il match #ForzaInter #InterWomen #UWEC #InterVllaznia - X Vai su X

Consiglio Abruzzo, primo voto rendiconto e assestamento bilancio - 2027, hanno ottenuto il parere favorevole della maggioranza del Consiglio regionale, espresso in seduta ... Secondo ansa.it

Da Strasburgo primo sì a un bilancio dedicato e rafforzato per la nuova Pac - Un bilancio dedicato e rafforzato, meno burocrazia per gli agricoltori e incentivi per il ricambio generazionale. Si legge su ansa.it