L’Intelligenza artificiale sta uccidendo Internet
Crolla il traffico dei siti (-80%). Social e piattaforme sono piene di contenuti generati da chatbot e profili falsi. Google introduce anche in Italia “Ai Overview”: sintesi dei contenuti, zero click. Protestano gli editori. E gli esperti avvertono: “L’utente è sta diventando. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Leggi anche questi approfondimenti
Europa e Usa: le due «bolle» dell’intelligenza artificiale https://24plus.ilsole24ore.com/art/europa-e-usa-due-bolle-dell-intelligenza-artificiale-AHeSrdAD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1760520781… - X Vai su X
Immagina un grande carosello. Su ogni seggiola c’è un mestiere. Ogni tanto, un’intelligenza artificiale si avvicina e prova a sedersi al posto del lavoratore. Se la seggiola è esposta – perché i compiti sono ripetibili, testuali, prevedibili – l’IA potrebbe riuscirci. S - facebook.com Vai su Facebook
L'intelligenza artificiale non sta uccidendo i siti web: Google risponde e respinge le critiche - Le polemiche sui presunti effetti negativi dell'intelligenza artificiale sul traffico web hanno spinto Google a uscire allo scoperto con una difesa pubblica delle proprie funzionalità di ricerca ... Si legge su hwupgrade.it