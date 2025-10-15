L’Intelligenza artificiale sta uccidendo Internet

Repubblica.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Crolla il traffico dei siti (-80%). Social e piattaforme sono piene di contenuti generati da chatbot e profili falsi. Google introduce anche in Italia “Ai Overview”: sintesi dei contenuti, zero click. Protestano gli editori. E gli esperti avvertono: “L’utente è sta diventando. 🔗 Leggi su Repubblica.it

l8217intelligenza artificiale sta uccidendo internet

© Repubblica.it - L’Intelligenza artificiale sta uccidendo Internet

Leggi anche questi approfondimenti

L'intelligenza artificiale non sta uccidendo i siti web: Google risponde e respinge le critiche - Le polemiche sui presunti effetti negativi dell'intelligenza artificiale sul traffico web hanno spinto Google a uscire allo scoperto con una difesa pubblica delle proprie funzionalità di ricerca ... Si legge su hwupgrade.it

Cerca Video su questo argomento: L8217intelligenza Artificiale Sta Uccidendo