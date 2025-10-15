L' Intelligence italiana festeggia i 100 anni con un francobollo e una moneta commemorativa
AGI - Ricorre oggi il Centenario della nascita del primo Servizio di Intelligence nazionale, il Servizio informazioni militare (Sim), istituito con regio decreto nel 1925 per unificare le strutture informative di alcune forze armate - Esercito, Marina e Aeronautica - e porre le basi per la costruzione di un sistema informativo coordinato a tutela della sicurezza dello Stato. I Servizi di informazione italiani hanno accompagnato il Paese attraverso le fasi più complesse della nostra storia, contribuendo a difenderne la stabilità e le Istituzioni democratiche: nel 1949 nasce il Servizio Informazioni Forze Armate (SIFAR), nel 1966 il SIFAR viene riorganizzato nel SID (Servizio Informazioni Difesa), sciolto nel 1977 e sostituito da due strutture distinte: il SISMI (Servizio per le informazioni e la sicurezza militare) e il SISDE (Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica). 🔗 Leggi su Agi.it
#Francobollo dedicato al Centenario dell’Intelligence italiana, che raffigura lo stemma storico del SISMI affiancato dai loghi degli Organismi del Comparto Intelligence: DIS, AISI e AISE. @ipzs @mimit_gov Visita la sezione #Filatelia del nostro sito: https://filateli - X Vai su X
#Francobollo dedicato al Centenario dell’Intelligence italiana. La vignetta riproduce lo stemma storico del SISMI, Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare, su cui spiccano i loghi dei tre Organismi che attualmente compongono il Comparto Intelligenc - facebook.com Vai su Facebook
Cent’anni di segreti: l’intelligence italiana festeggia il suo primo secolo - Intelligence: dalla nascita del Sim nel 1925 all’era digitale dell’Aise e dell’Aisi: un viaggio nella storia invisibile dell’Italia, tra spie, codici e sicurezza nazionale ... Lo riporta metropolitano.it
Intelligence italiana: 100 anni dalla nascita del Servizio Informazioni Militare - Delegazioni guidate dai direttori del comparto incontrano il presidente Sergio Mattarella. Si legge su msn.com
Una moneta celebra i 100 anni dell'intelligence italiana - L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha realizzato una moneta commemorativa da 5 euro in argento, finitura Proof, dedicata al centenario della nascita ... msn.com scrive