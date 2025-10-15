L’ Università degli Studi dell’Insubria e il Comune di Busto Arsizio celebrano i 26 anni di presenza dell’Ateneo in città, per l’occasione è stato presentato un nuovo importante traguardo: l’avvio il 20 ottobre del corso di laurea magistrale in Scienze delle attività motorie preventive e adattate, che amplia l’offerta formativa portando a quattro i corsi già attivi. Alla presentazione hanno partecipato la rettrice Maria Pierro, il sindaco Emanuele Antonelli, l’assessore alle Politiche educative Chiara Colombo, il direttore generale dell’Università dell’Insubria Antonio Romeo, la delegata per il Polo di Busto Arsizio Tiziana Rubino e il professor Giampiero Merati, presidente del corso di laurea. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Insubria potenzia l’offerta. Corso di laurea in Scienze motorie: "Busto grande centro didattico"