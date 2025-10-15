L' inseguimento dopo il furto al depuratore | caccia a una banda specializzata

Agrigentonotizie.it | 15 ott 2025

Una banda specializzata nei furti di rame è sospettata di aver messo a segno diversi colpi nel territorio di Sciacca. L’ultimo, al depuratore del complesso alberghiero di Sciaccamare, ha fruttato circa 150 mila euro di cavi di rame.Autocarro rubato pieno di cavi di rame finisce contro un albero. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

