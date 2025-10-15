L e famiglie italiane che contano sull’ADI, l’Assegno di Inclusione, il sostegno economico subentrato al vecchio Reddito di Cittadinanza, possono tirare un sospiro di sollievo: la temuta “montagna” del rinnovo dopo i primi 18 mesi sembra essersi ridimensionata. L’INPS, con un intervento mirato, ha deciso di rendere il percorso per rinnovare il sussidio destinato alle famiglie più vulnerabili, quelle in cui sono presenti minori, disabili, over 60 o persone prese in carico dai Servizi Sociali, meno un labirinto burocratico, specialmente per chi ha già completato l’iter iniziale. Sono sempre di più i poveri alle mense Caritas X Assegno di inclusione 2025: domanda, quanto ammonta, requisiti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

L'INPS allenta le maglie della burocrazia: dopo i primi 18 mesi di sussidio, per ripartire per l'anno extra basterà confermare il Patto Digitale, senza rifarlo