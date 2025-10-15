Lino Banfi | Oronzo Canà ha rischiato di essere preso da De Laurentiis per il Napoli
Domani sera alle 21 al teatro Augusteo di Salerno Lino Banfi riceve il Premio alla carriera intitolato a Charlie Chaplin, il Corriere del Mezzogiorno lo ha intervistato oggi Lei circa 60 anni fa fu raccomandato a Totò dal padrone dell’Ambra Iovinelli, il teatro in cui si esibiva come comico d’avanspettacolo. «Sì, in effetti scoprii che Graziano Iovinelli era molto amico del Principe e sembra che una sera proprio Totò con Anna Magnani sia venuto a vedere, quasi di nascosto, lo spettacolo in cui c’ero pure io e che abbia detto a Iovinelli che ero bravo, che gli ero piaciuto. Io impietosii il padrone che alla fine decise di aiutarmi». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
