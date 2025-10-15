L' Innovazione Green al centro del dibattito geopolitico e giuridico-economico

Il Rotary Club Pordenone Alto Livenza, Distretto 2060, in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Pordenone e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pordenone, ha organizzato un importante incontro di aggiornamento sul tema: "LA SFIDA DELLA INNOVAZIONE GREEN NEL. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Altre letture consigliate

Torna il premio “Corriere di Taranto”, giunto alla IV edizione. Abbiamo individuato cinque categorie: Cultura, Innovazione, Green Economy, Talento Fuori Sede, Terzo Settore. Per ognuna di esse vi sottoponiamo tre candidati. Il candidato che avrà ottenuto pi - facebook.com Vai su Facebook

Green Deal, investimenti ed innovazione. @CarloCalenda: "Ora meno burocrati e più project manager" ... aggiungerei anche 'più ingegneri e meno bocconiani' visto che buona parte dei conti del Green Deal sono sballati. #rinnovabili #autoelettrica su @ - X Vai su X

Green Deal Ingegneria & Management: efficienza energetica e innovazione made in Torino - Con sedi operative a Torino e una rete di partnership in continua crescita, Green Deal rappresenta un esempio di imprenditoria italiana che coniuga innovazione, sostenibilità e concretezza, ... Segnala ilgazzettinovesuviano.com

Il futuro dell’agricoltura sostenibile al centro del dibattito a Roma: innovazione e sinergie per l’Agritech italiano - (Adnkronos) – Si è concluso ieri il convegno "Innovazione e Agritech: istituzioni e imprese a confronto", un evento di rilievo organizzato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) presso ... Da msn.com

Milano ospita Qn Distretti: innovazione e sostenibilità al centro del dibattito - Le sfide dei territori e dei distretti italiani, il format ideato da Qn Quotidiano Nazionale del Gruppo Monrif per analizzare il presente e il futuro delle ... Come scrive quotidiano.net