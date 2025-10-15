L’iniziativa di Trenord Livrea olimpica per i treni

Lo spirito olimpico viaggierà anche sui treni di Trenord. Anzi, li rivestirà proprio. La Giunta regionale ha infatti accolto l’idea dell’azienda ferroviaria, che ha proposto una nuova livrea, una livrea ad hoc, una livrea a cinque cerchi per alcuni suoi convogli in modo da pubblicizzare l’appuntamento con le Olimpiadi Invernali Milano e Cortina 2026. Per l’esattezza, sono 6 i treni che viaggeranno in Lombardia con i colori e il logo dei Giochi, un abito ideato da Trenord e realizzato nell’impianto di manutenzione di Cremona. A indossarlo – esclusivamente per il periodo compreso tra ottobre 2025 ed il 30 marzo 2026 – saranno due treni Donizetti in servizio sulla tratta Milano-Tirano, due treni Caravaggio con allestimento aeroportuale in servizio sulle tratte Malpensa-CadornaCentrale e due treni Caravaggio in allestimento standard in servizio su diverse tratte ferroviarie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it