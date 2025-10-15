Lingue AI biomedicina | San Raffaele Roma lancia sette nuovi corsi di laurea per le professioni del domani

La laurea resta un traguardo ancora troppo lontano per molti: meno di un quarto degli adulti ha completato l’istruzione terziaria, e chi ce l’ha spesso vede premiato solo in parte il proprio investimento formativo. Nel frattempo, le aziende faticano sempre di più a trovare i profili giusti: nel 2024 quasi la metà delle assunzioni programmate (48%) ha incontrato difficoltà, segnando un aumento di 3 punti percentuali rispetto al 45% del 2023, secondo il Bollettino annuale 2024 del Sistema informativo Excelsior di Unioncamere. E per chi studia lavorando, il percorso universitario è spesso una vera maratona: tra turni di lavoro, lezioni da seguire, esami da preparare e spostamenti da gestire, il tempo sembra sempre troppo poco, e i risultati rischiano di essere insoddisfacenti. 🔗 Leggi su Open.online