L' indagine e le accuse di corruzione | il metodo di Enrico Tiero
Cinque capi di imputazione per episodi di corruzione che spaziano dalla sanità ai rifiuti e che, secondo gli inquirenti, descrivono un vero e proprio “metodo” consistito nel rendersi pienamente disponibile agli imprenditori in ragione della funzione svolta all’interno della Regione Lazio e al. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Dalla nuova indagine sull'ex pm alle accuse incrociate di avvocati e consulenti: il caso Garlasco si riaccende, tra dubbi e domande. A cui se ne aggiunge una: che fine ha fatto Marco Poggi?
Accuse di inerzia dopo l'incendio, l'Asp si difende con forza. Il direttore replica: "Emergenza gestita con rigore e trasparenza", chiesta un'indagine ispettiva, ma la sanità rivendica il suo operato
Angelo Rocchi, ex sindaco di Cologno, è indagato per corruzione. Con lui un esponente di Fratelli d'Italia - L'indagine risale al 2023 ma nei giorni scorsi si sono svolti gli interrogatori di garanzia.
Delitto di Garlasco, il legale dell'ex procuratore Venditti insiste: "Indagine Sempio sia trasmessa a Brescia" - Nuove tensioni giudiziarie sul delitto di Garlasco: la difesa di Venditti chiede il trasferimento dell'inchiesta su Sempio a Brescia.
Non solo il caso Sempio-Garlasco, nuova accusa di corruzione per l'ex procuratore Venditti - Dopo l'iscrizione nel registro degli indagati per il caso Sempio, i pm indagano il magistrato in pensione nell'ambito dell'inchiesta che ha portato alla luce una presunta rete di scambi illeciti tra r ...