L’incredibile storia dell’uomo con il nome più lungo del mondo | 20 minuti per pronunciarlo

Roma, 15 ottobre 2025 – Generalmente, dire il proprio nome la prima volta che ci si presenta con qualcuno è un’operazione che richiede una media di 2 secondi di tempo. Il neozelandese Laurence Watkins, invece, impiegherebbe quasi mezz’ora: il suo attuale nome completo è composto da 2.253 parole, che gli sono valse il posto nel Guinness World Record in quanto “nome proprio più lungo del mondo”. L'obiettivo di battere un record. Il sito del Guinness dei primati ripercorre la storia di questo 60enne di Auckland, ex guardia di sicurezza oggi in pensione. Tutto ha inizio nel 1990, allora all’anagrafe era Laurence Gregory Watkins, un appassionato del “Ripley’s Believe It or Not!”, celebre programma televisivo sui fatti più incredibili del pianeta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

