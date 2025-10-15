L'impero segreto di First Wap | per 20 anni ha tracciato telefoni in tutto il mondo
L’inchiesta Surveillance Secrets, guidata da Lighthouse Reports con la collaborazione di 14 testate internazionali, ha ricostruito la rete invisibile di First Wap. L'azienda per anni ha monitorato a livello globale telefoni di giornalisti, avvocati, dirigenti aziendali, militari, imprenditori e artisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L’impero segreto di First Wap: per 20 anni ha tracciato telefoni in tutto il mondo - L’inchiesta Surveillance Secrets, guidata da Lighthouse Reports con la collaborazione di 14 testate internazionali, ha ricostruito la rete invisibile ... Secondo fanpage.it