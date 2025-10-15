L'impero segreto di First Wap | per 20 anni ha tracciato telefoni in tutto il mondo

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’inchiesta Surveillance Secrets, guidata da Lighthouse Reports con la collaborazione di 14 testate internazionali, ha ricostruito la rete invisibile di First Wap. L'azienda per anni ha monitorato a livello globale telefoni di giornalisti, avvocati, dirigenti aziendali, militari, imprenditori e artisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

