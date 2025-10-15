L' imperatrice a Teatrosophia

Romatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo de La Papessa, presentato a Teatrosophia tre anni fa, prende vita L’Imperatice, il secondo capitolo del progetto teatrale Free Women Suite, ideato da Andrea Balzola e Beatrice Schiaffino che sarà in scena dal giovedì 16 a domenica 19 ottobre.Un percorso di ricerca e di messa in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

