Limite di velocità a 30 km h nuova segnaletica orizzontale e verticale in città

BRINDISI - Una nuova ordinanza dirigenziale del settore Lavori pubblici e Mobilità urbana del Comune di Brindisi ha previsto l’istituzione del limite di velocità consentito di 30 Kmh e l’installazione di segnaletica orizzontale, consistente in delineatori stradali, e verticale indicante “Strada. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

