L' IMA di Lecco riconfermata scuola ambasciatrice dell' economia civile

Leccotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'economia che mette al centro le persone, non il profitto. È questa la visione che ha portato l'Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco a essere riconfermato "scuola ambasciatrice dell'economia civile" durante l'edizione 2025 del Festival nazionale dell'economia civile, svoltosi a inizio ottobre a. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

ima lecco riconfermata scuolaL'IMA di Lecco riconfermata scuola ambasciatrice dell'economia civile - Gli studenti hanno presentato i progetti sviluppati nel corso degli anni ... leccotoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ima Lecco Riconfermata Scuola