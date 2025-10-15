L' IMA di Lecco riconfermata scuola ambasciatrice dell' economia civile
Un'economia che mette al centro le persone, non il profitto. È questa la visione che ha portato l'Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco a essere riconfermato "scuola ambasciatrice dell'economia civile" durante l'edizione 2025 del Festival nazionale dell'economia civile, svoltosi a inizio ottobre a. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
