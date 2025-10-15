Lilli sogna la sinistra che piace alla gente che piace Insomma un animale mitologico!
Faceva una certa tenerezza venerdì scorso assistere al tentativo disperato di Lilli Gruber in versione Biancaneve nell’evocare il principe azzurro che – almeno nella favola rosa in cui svolazza – dovrebbe salvarci dai veleni della destraccia sovranista simil-populista nostrana: l’ologramma della sinistra gradita a quelli che piacciono (ossia la platea di Davos e delle varie simil-Trilateral; tipo il club Bilderberg fondato da David Rockefeller, dove la signora di Otto e mezzo può incontrare annualmente – nella calca miliardaria dei 140 soci, con una certa quota di svaporati – perfino i connazionali, non propriamente di prima scelta intellettuale, Matteo Renzi e John Elkan). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Elvis, il cagnolino salvato nel tunnel dell’alta velocità: “Era immobile al lato del binario. Ora sogna una nuova casa, ma prima va operato” - facebook.com Vai su Facebook