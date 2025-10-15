Faceva una certa tenerezza venerdì scorso assistere al tentativo disperato di Lilli Gruber in versione Biancaneve nell’evocare il principe azzurro che – almeno nella favola rosa in cui svolazza – dovrebbe salvarci dai veleni della destraccia sovranista simil-populista nostrana: l’ologramma della sinistra gradita a quelli che piacciono (ossia la platea di Davos e delle varie simil-Trilateral; tipo il club Bilderberg fondato da David Rockefeller, dove la signora di Otto e mezzo può incontrare annualmente – nella calca miliardaria dei 140 soci, con una certa quota di svaporati – perfino i connazionali, non propriamente di prima scelta intellettuale, Matteo Renzi e John Elkan). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lilli sogna la sinistra che piace alla gente che piace. Insomma, un animale mitologico!