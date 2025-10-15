Lilli cerca casa | un’adozione del cuore per una dolce gattina in attesa di partorire

Fiumicino, 15 ottobre 2025 – Una piccola grande richiesta di aiuto arriva dall’Ufficio Diritti degli Animali del Comune di Fiumicino: si cerca con urgenza uno stallo temporaneo o un’adozione del cuore per Lilli, una gattina affettuosa e docile, in dolce attesa. Lilli non è una gatta randagia: vive stabilmente all’interno di un giardino condominiale da mesi, accudita da un cittadino che, pur con grande amore, non può ospitarla in casa per permetterle di partorire in un ambiente sicuro e protetto. La nascita dei cuccioli è prevista tra pochi giorni (circa 4), e lasciare Lilli da sola in un ambiente aperto comporterebbe gravi rischi per lei e per i piccoli. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it