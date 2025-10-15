liliana bottone ospite al teatro ricciardi

Tempo di lettura: 2 minuti . Il 19 ottobre alle 17.30 proiezione evento di “Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli”. Liliana Bottone, giovane attrice casertana, è uno dei talenti emergenti più interessanti del nostro cinema e della tv. Il suo curriculum è già vasto, ma questo mese di ottobre si annuncia come quello della sua definitiva consacrazione grazie all’uscita, a distanza di poche settimane tra loro, di due opere che Liliana ha avuto il piacere di presentare alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia. È già in sala da qualche giorno il nuovo film di Giuseppe Piccioni, “Zvanì” – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli, nel quale a Liliana è affidato il bellissimo ruolo di Ida, sorella di Giovanni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

