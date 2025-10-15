Liguria indagini su sospetto caporalato dopo un incidente sul lavoro perquisiti cantieri e imprese edili

La guardia di finanza di Biella ha raccolto la denuncia di un operaio di origine nordafricana e ha esteso gli accertamenti anche nelle regioni limitrofe Un infortunio sul lavoro e la conseguente denuncia di un operaio hanno consentito alla guardia di finanza di scoperchiare una possibile situ. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Liguria, indagini su sospetto caporalato dopo un incidente sul lavoro, perquisiti cantieri e imprese edili

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Genova, aggressione sessuale sulla Costa Favolosa, indagini in corso - facebook.com Vai su Facebook

Sospetto caporalato in un cantiere a Biella, perquisizioni anche in Liguria - Un infortunio sul lavoro e la conseguente denuncia di un operaio, hanno consentito alla guardia di finanza di scoperchiare una possibile situazione di caporalato a Biella e di lesioni ... Lo riporta msn.com

Caporalato in appalti pubblici, cinque persone perquisite - L'indagine della Guardia di Finanza è partita dalla denuncia di un operaio nel Biellese e si è estesa a otto regioni ... Riporta rainews.it

Caporalato in appalti pubblici, 5 indagati nell'inchiesta della guardia di finanza - Sfruttamento di lavoratori stranieri, lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme di sicurezza, subappalti irregolari. Lo riporta rainews.it