L' Idf | La Croce Rossa ha ricevuto due corpi di ostaggi Trump | Se l' accordo non viene rispettato Israele può attaccare

L'ala militare di Hamas ha reso noto di aver consegnato tutti i corpi degli ostaggi israeliani che era possibile localizzare. Netanyahu: «Israele non scenderà a compromessi». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

l idf la croce rossa ha ricevuto due corpi di ostaggi trump se l accordo non viene rispettato israele pu242 attaccare

© Xml2.corriere.it - L'Idf: «La Croce Rossa ha ricevuto due corpi di ostaggi». Trump: «Se l'accordo non viene rispettato Israele può attaccare»

