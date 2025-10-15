L' Idf | La Croce Rossa ha ricevuto due corpi di ostaggi Trump | Se l' accordo non viene rispettato Israele può attaccare

L'ala militare di Hamas ha reso noto di aver consegnato tutti i corpi degli ostaggi israeliani che era possibile localizzare. Netanyahu: «Israele non scenderà a compromessi». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - L'Idf: «La Croce Rossa ha ricevuto due corpi di ostaggi». Trump: «Se l'accordo non viene rispettato Israele può attaccare»

