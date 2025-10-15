L' identikit sorprendente dei nuovi contestatori | giovani e con il posto sicuro

Non erano la solite marce dei centri sociali (o non solo) né una favola dei buoni contro i cattivi: le piazze su Gaza erano più miste, più confuse e forse più "autentiche" del previsto. Secondo Swg (8-10 ottobre 2025) non ha manifestato solo un'orda di studenti in kefiah, ma un corpo sociale eterogeneo: gli uomini sono il 49%, le donne il 51%, la fascia 18-34 anni è la più visibile (22%) ma subito dietro ci sono i 55-64enni (15%) e gli over 64 (22%) con il resto distribuito tra 35-44 e 45-54 anni. La sorpresa è il dato occupazionale: il 57% dei manifestanti ha un lavoro stabile contro appena il 9% di occupati precari e il 14% di pensionati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

