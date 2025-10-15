Liceo Empedocle verso il futuro | open day su laboratori e percorsi per i nuovi studenti

Il liceo classico e musicale “Empedocle” guarda al futuro e apre le porte alle famiglie per un pomeriggio di orientamento e confronto. L’appuntamento è fissato per venerdì 17 ottobre alle ore 17 in aula magna.L’incontro è rivolto agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it