Licenziamento collettivo per 146 dipendenti Softlab | fine attività il 31 dicembre 2025
La Softlab Tech Srl ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per i 146 dipendenti rimasti tra le sedi di Caserta, Maddaloni e Roma, a seguito dell’annuncio della cessazione definitiva delle attività fissata al 31 dicembre prossimo.La maggior parte dei lavoratori interessati, 127. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Altre letture consigliate
Bdtronic Rieti: l’azienda avvia la procedura di licenziamento collettivo Si è svolta ieri un’assemblea straordinaria delle lavoratrici e dei lavoratori della Bdtronic di Rieti, azienda facente parte del gruppo tedesco Max Automation SE, per discutere della procedur - facebook.com Vai su Facebook
Bdtronic Rieti: l’azienda avvia la procedura di licenziamento collettivo per 21 dipendenti - X Vai su X
Crisi per l’azienda che produce macchinari per i chip: vuole licenziare quasi la metà dei dipendenti - Succede alla Lpe di Baranzate, azienda specializzata nella produzione di macchinari per realizzare chip. milanotoday.it scrive
Lpe, scatta lo sciopero dei lavoratori per dire no ai 57 licenziamenti. Appello al governo - Baranzate: l’azienda olandese con 134 dipendenti avvia la procedura di licenziamento collettivo. Da ilgiorno.it
Choc alla Lpe di Baranzate, annunciato il licenziamento di 57 dipendenti: la parabola di una “azienda strategica” - Martedì 14 ottobre lavoratori in sciopero e presidio davanti ai cancelli dello stabilimento milanese dove si producono reattori epitassiali per carburo di silicio e silicio. Da msn.com