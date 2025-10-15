Licenziamento collettivo per 146 dipendenti Softlab | fine attività il 31 dicembre 2025

Casertanews.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Softlab Tech Srl ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per i 146 dipendenti rimasti tra le sedi di Caserta, Maddaloni e Roma, a seguito dell’annuncio della cessazione definitiva delle attività fissata al 31 dicembre prossimo.La maggior parte dei lavoratori interessati, 127. 🔗 Leggi su Casertanews.it

