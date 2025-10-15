Licenziamento collettivo per 146 addetti della Softlab
Tempo di lettura: 2 minuti Dopo aver annunciato la cessazione dell’attività per il 31 dicembre prossimo e aver di conseguenza messo tutti i lavoratori in cassa integrazione a zero ore fino a quella data, Softlab Tech Srl avvia anche l’iter per il licenziamento collettivo dei 146 dipendenti rimasti tra Caserta e Roma. Il grosso, 127 addetti, lavoravano alle sedi di Caserta e Maddaloni dell’azienda di informatica – chiuse da mesi – e rappresentano i superstiti di quella che era la pattuglia dei quasi 250 lavoratori che qualche anno fa accettarono di lasciare la multinazionale Jabil di Marcianise per transitare appunto in Softlab, che per riassumere gli addetti ricevette da Jabil diversi milioni di euro; quasi tutti i lavoratori furono poi incentivati da Jabil a lasciare con somme cospicue, tranne gli ultimi 55 addetti, 36 dei quali hanno impugnato la ricollocazione in Softlab, dando vita ad un processo civile in corso al tribunale di Santa Maria Capua Vetere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
