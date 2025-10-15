Licenziamenti in un' azienda del Sud-Milano | la produzione sarà spostata in Spagna

Milanotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Licenziamenti in vista per 38 lavoratori nel Sud-Milano, a Melegnano: la Deligusti, azienda leader nel settore dei marinati, sposterà a fine 2026 la produzione in Spagna. Fa parte infatti di una multinazionale spagnola nell'alimentare, la Angulas Aguinaga.Presidio e manifestazioneLa notizia ha. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

