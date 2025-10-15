Librotrekking sulla Costa dei Trabocchi
Un viaggio letterario per entrare nel cuore autentico della Costa dei Trabocchi, il meraviglioso litorale abruzzese che regala incredibili panorami e custodisce la memoria di una antichissima tecnica di pesca e delle sanguinose battaglie della Liberazione.Librotrekking propone un cammino. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Altre letture consigliate
Librotrekking sulla Costa dei Trabocchi - Alloggio in hotel a Pescara (camere doppie con bagno privato), in agriturismo a Fossacesia (appartamenti di due camere con bagno) e in hotel a Casalbordino (camere doppie con bagno privato) ... Segnala chietitoday.it
Costa dei Trabocchi Half Marathon 2025: iscrizioni e percorso - Si corre domenica 26 ottobre 2025: iscrizioni aperte fino al 22 ottobre, percorso sulla Via Verde da Ortona a Fossacesia Marina ... Da abruzzonews.eu
La Costa dei Trabocchi si prepara alla mezza maratona: oltre 1.500 iscritti per la terza edizione - La gara, omologata Fidal, si correrà sulla classica distanza di 21,097 chilometri lungo uno dei tratti più suggestivi della costa abruzzese, tra Ortona e Fossacesia, attraversando anche San Vito Chiet ... Secondo chietitoday.it