Libro ideale per il bagno | Cattelan presenta Beware of Yourself
M ilano, 14 ott. (askanews) – Maurizio Cattelan è un grande artista, uno di quelli che davvero hanno cambiato le regole del gioco, facendo in un certo senso finta di nulla. Oggi insieme a Pirelli HangarBicocca e all’editore Marsilio Arte ha presentato a Milano un suo nuovo libro, significativamente intitolato “Beware of Yourself”, attento a te stesso. E lo stesso Cattelan ce lo ha presentato con il suo stile difficile da imitare. “E’ un libro di 400 pagine – ci ha detto – ed è un libro che non dà risposte. Un libro che si può leggere cinque minuti alla volta, perfetto per il bagno. In 30 volte lo finite”. 🔗 Leggi su Iodonna.it
