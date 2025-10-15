Libri per bambini ritirati nel Regno Unito | link sul retro rimanda a contenuti pornografici

Allarme nel mondo editoriale britannico per una vicenda che ha coinvolto alcuni volumi destinati ai più piccoli. Una casa editrice, specializzata in pubblicazioni per ragazzi, ha disposto il ritiro immediato di diverse copie di una serie dopo che alcuni genitori hanno scoperto come un link stampato sul retro dei libri conducesse a un sito pornografico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

