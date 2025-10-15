Libreria Nanni a Bologna festa per i 2 secoli tra volumi usati e bancarelle | La cosa più bella è dare consigli ai lettori

Bologna, 15 ottobre 2025 – Domani alle 18,30 alla Libreria Nanni in via de’ Musei 8, la famiglia Nanni invita la cittadinanza a celebrare con un brindisi i 200 anni della più antica libreria di Bologna, attività rilevata da Arnaldo Nanni nel 1928 sotto il portico della Morte, dove prima c’era un’altra rivendita di libri. Interverranno il ministro della Cultura Alessandro Giuli, il titolare Nerio Nanni, l’assessora Luisa Guidone, il presidente Confcommercio Ascom Bologna Enrico Postacchini e il direttore Giancarlo Tonelli. Verrà dato in dono a tutti il libro "Due secoli d’amore” (che contiene la storia della libreria scritta da Marco Poli, uno scritto di Andrea Nanni, un estratto da un libro con scritto di Enzo Biagi e Pier Paolo Pasolini), stampato in tiratura limitata e fuori commercio, di 999 copie, con copertina di Raffaello Margheri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

