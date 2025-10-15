È durata un giorno l’occupazione del Russell-Newton. E potrebbe finire molto male per chi l’ha suscitata, visto il blitz di esterni che nella notte tra lunedì e martedì sono entrati a scuola devastando il bar e mettendo a segno altri danneggiamenti nel plesso. Vandali senza scrupoli che avrebbero minacciato anche gli studenti che cercavano di farli tornare alla ragione. E invece nulla da fare. Il locale è stato danneggiato, ugualmente sono stati infranti diversi vetri delle porte d’ingresso a scuola. I titolari del bar, di fronte ai danni constatati ieri mattina hanno chiamato la dirigente scolastica alla quale, a quel punto, è stato permesso di entrare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Liberato’ il Russell-Newton. Esterni, indagini sul blitz