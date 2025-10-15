Libera Dolci la figlia del grande sociologo e pacifista Danilo Dolci al debutto con un libro

“Vincenzina, mi chiamo Vincenzina“(2025- Dante & Descartes) è il titolo di un libro che Libera Dolci, figlia di Danilo, ha voluto dedicare alla madre, Vincenzina.Presentazione alla Feltrinelli di Palermo, il 15 ottobre alle ore 18.Un ritratto personale, intimo e unico della donna che è stata a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

