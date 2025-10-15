L’IA per la fruizione e l’interpretazione di un patrimonio culturale da 1.100 miliardi di euro

Il mare non è più in cima alla classifica delle mete italiane maggiormente ambite dai viaggiatori stranieri che, per il quarto anno consecutivo, hanno scelto il Belpaese principalmente per le sue bellezze storiche, architettoniche ed artistiche. A rivelarlo è uno studio effettuato da Isnart-Unioncamere per l'Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio, secondo cui

