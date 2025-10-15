Li Matti del Montecò sul palco per i turisti americani

Ilrestodelcarlino.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi per le vie di Montecosaro non sono passate inosservate le decine di turisti statunitensi. Portati qui da Tours by Roberto, il noto tour operator Roberto Bechi, sono stati poi "presi in carico" dal gruppo folk Li Matti de Montecò e dal Centro Studi Montecosaresi che hanno ideato " Girovagando a Montecò ". Gli americani hanno così scoperto le bellezze artistiche, la cultura e le tipicità eno-gastronomiche del territorio. Assieme ad Italea Marche è stato vissuto un momento di riflessione storica: un’autentica immersione nella cultura locale, un tuffo nel passato tra radici, memoria e identità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

li matti del montec242 sul palco per i turisti americani

© Ilrestodelcarlino.it - Li Matti del Montecò sul palco per i turisti americani

Altri contenuti sullo stesso argomento

matti montec242 palco turistiLi Matti del Montecò sul palco per i turisti americani - Nei giorni scorsi per le vie di Montecosaro non sono passate inosservate le decine di turisti statunitensi. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Matti Montec242 Palco Turisti