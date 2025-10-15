Li Matti del Montecò sul palco per i turisti americani

Nei giorni scorsi per le vie di Montecosaro non sono passate inosservate le decine di turisti statunitensi. Portati qui da Tours by Roberto, il noto tour operator Roberto Bechi, sono stati poi "presi in carico" dal gruppo folk Li Matti de Montecò e dal Centro Studi Montecosaresi che hanno ideato " Girovagando a Montecò ". Gli americani hanno così scoperto le bellezze artistiche, la cultura e le tipicità eno-gastronomiche del territorio. Assieme ad Italea Marche è stato vissuto un momento di riflessione storica: un’autentica immersione nella cultura locale, un tuffo nel passato tra radici, memoria e identità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

