L’hanno trovata morta Silvana non dava notizie da mesi | la scoperta choc nell’appartamento
Per settimane nessuno aveva più visto Silvana, un’anziana di 82 anni residente in piazza Galilei a Vercelli. Il suo nome è tornato improvvisamente al centro dell’attenzione quando, nel suo appartamento, il corpo senza vita è stato scoperto dopo mesi di silenzio. La donna viveva da sola, senza marito né figli, e la sua assenza non era stata segnalata da alcun parente o vicino. La scoperta è avvenuta dopo che alcuni residenti del palazzo avevano iniziato a preoccuparsi per la sua lunga sparizione. Nessuno la vedeva uscire di casa da tempo e, secondo quanto trapelato, un forte odore proveniente dal suo appartamento avrebbe spinto qualcuno ad allertare le autorità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
