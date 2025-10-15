Lezioni sospese e proteste per la Palestina | continua l' ondata di occupazioni nelle scuole di Roma

Romatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre i saluti fascisti e i cori al duce durante l’occupazione fanno scoppiare il caso all’istituto Ruiz, facendo muovere anche la Digos, nelle scuole di Roma prosegue la protesta degli studenti.Con nuovi licei occupati che si aggiungono all’elenco: Tasso e Montessori sono gli ultimi della lista. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

