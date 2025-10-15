Lezioni sospese e proteste per la Palestina | continua l' ondata di occupazioni nelle scuole di Roma

Mentre i saluti fascisti e i cori al duce durante l’occupazione fanno scoppiare il caso all’istituto Ruiz, facendo muovere anche la Digos, nelle scuole di Roma prosegue la protesta degli studenti.Con nuovi licei occupati che si aggiungono all’elenco: Tasso e Montessori sono gli ultimi della lista. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Si comunica che il 20 ottobre 2025 saranno sospese le lezioni del prof. Guaran di: - Geografia degli spazi europei - Fondamenti di geografia ed educazione del territorio

Occupata Scienze politiche a Milano, 'restiamo alcuni giorni'. Studenti pro Gaza, lezioni sospese in sede staccata Statale #ANSA

Liberate i licei occupati e denunciate questi nullafacenti - Tensione a Napoli: licei occupati, scuole chiuse e manifestazioni pro Palestina.

Statale di Milano occupata, studenti pro Pal nelle aule della facoltà di Scienze Politiche. Proteste anche alla Bicocca - Il movimento Cambiare Rotta contro il progetto di scambio accademico con atenei israeliani promosso dal PNRR ...

Milano, occupato il liceo classico Berchet: «Vogliamo sensibilizzare in merito a quanto sta avvenendo in Palestina» - All'arrivo, il personale e i docenti hanno trovato le entrate bloccate e il picchetto degli organizzatori.