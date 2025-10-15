L’ex tecnico del West Ham Graham Potter è aperto a un posto vacante in Svezia
2025-10-15 21:38:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’ex allenatore di West Ham, Chelsea e Brighton Graham Potter ha espresso interesse a diventare l’allenatore della nazionale svedese, ammettendo che “sarebbe una fantastica opportunità”. Jon Dahl Tomasson è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Svezia martedì a seguito del pessimo inizio della squadra nella campagna di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. La nazione scandinava è attualmente ultima nel Gruppo B avendo raccolto solo un punto in quattro partite. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
