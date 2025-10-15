L' ex scienziato Pd Lopalco e l' omertà degli scienziati sulla pandemia Covid

La comunità scientifica italiana è stata omertosa sul Covid. Lo dimostrano le verità nascoste all’opinione pubblica e rivelate in audizioni secretate alla commissione d’inchiesta sulla pandemia che lentamente sono venute alla luce. Con il paradosso che sarebbe proprio dell’organismo parlamentare presieduto dal senatore Fdi Marco Lisei la «colpa» (assieme ai pm) di questa omertà. Se l’Italia è il Paese con più morti d’Europa (197mila) nonostante due lockdown, l’obbligo vaccinale, le mascherine e il green pass vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Per questo, nel silenzio generale dei giornaloni o quasi, la commissione Covid sta operando alacremente sulla gestione della prima ondata pandemica per capire dove abbiamo sbagliato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

