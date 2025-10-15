Brescia, 15 ottobre 2025 – Quella portata avanti dalla Procura di Brescia nei confronti dell'ex magistrato pavese Mario Venditti è stata " una feroce e precoce attività di perquisizione e sequestro finalizzata a colmare quel vuoto indiziario". Lo scrive l'avvocato Domenico Aiello nella memoria depositata ieri al Tribunale del Riesame di Brescia chiamato a decidere, entro sabato 18 ottobre, se accogliere il suo ricorso per l'annullamento del decreto di perquisizione a sequestro nell'ambito dell'indagine che vede Venditti indagato per corruzione in atti giudiziari per il caso Garlasco. Domenico Aiello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

L'ex procuratore Venditti indagato per corruzione, l'atto d'accusa: "Distrutta per sempre e con ferocia la reputazione di un magistrato"