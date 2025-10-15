L' ex modella e imprenditrice aveva sfilato un mese fa sul redcarpet del Festival di Venezia

AGI - Originaria della provincia di Bergamo Pamela Genini ad appena 19 anni era stata in televisione come partecipante del reality show di Deejay Tv Isola di Adamo ed Eva. L’esperienza sul piccolo schermo non ha avuto seguito. La ragazza, uccisa nella serata del 14 ottobre dal fidanzato Gianluca Soncin, aveva iniziato una carriera come modella per poi diventare imprenditrice. Nell’appartamento all’ultimo piano di una palazzina in via privata Iglesias, tra i quartieri di Gorla e Ponte Nuovo, in cui si era trasferita due anni fa. A Milano con un’amica ha creato un attività imprenditoriale di vendita brand di costumi da bagno nel segmento di mercato del lusso. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - L'ex modella e imprenditrice, aveva sfilato un mese fa sul redcarpet del Festival di Venezia

